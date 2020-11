Met de komst van de PlayStation 5 staan we op de drempel van een nieuwe generatie, maar Sony staat erom bekend dat zij hun oude consoles niet snel vergeten en dat zal voor de PlayStation 4 niet anders zijn, aldus Jim Ryan in gesprek met GamesIndustry. Volgens de CEO is Sony eraan toegewijd om spelers die niet meteen zullen overstappen naar de PlayStation 5, nog steeds te voorzien van nieuwe games.

Zo weten we bijvoorbeeld dat Sackboy: A Big Adventure en Spider-Man: Miles Morales nog voor de PlayStation 4 zullen verschijnen, net als Horizon: Forbidden West. Ryan beseft zich dat het gros van de spelers zich de aankomende jaren blijft vermaken met de PlayStation 4 en dat het dus cruciaal is om hen gelukkig te houden.

“Obviously, our eyes and our horizons have lifted with regards to what’s possible with that PS4 community, based on what we’ve observed over the last six months. That can be quite powerful, because in 2021, 2022… that PS4 community that we’ve spoken about, they will be the vast majority of people on PlayStations during that time. It is crucial that we keep them engaged and happy. And the last six months have demonstrated that we could do that to an extent that we didn’t think possible when we were setting our minds pre-COVID.”