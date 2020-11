League of Legends is nooit voor een PlayStation-platform uitgekomen, maar er is nu wel een game die zich in dit universum afspeelt onderweg naar de PlayStation 4 en PlayStation 5: Ruined King: A League of Legends Story.

Ruined King is een turn-based RPG, die toegankelijk zal zijn voor zowel fans van het universum als nieuwkomers. De game wordt gemaakt door Airship Syndicate en zij waren verantwoordelijk voor Darksiders: Genesis en Battle Chasers: Nightwar. Het ziet er dus naar uit dat Ruined King: A League of Legends Story in goede handen is. De PS4-versie zal begin 2021 verschijnen en de PS5-versie zal later volgen.

De aankondiging van de game wordt bijgestaan door een trailer. Deze laat helaas geen gameplaybeelden zien, maar we willen jullie de video niet onthouden.