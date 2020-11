Aanstaande vrijdag ligt DiRT 5 in de winkels, maar de eerste reviews zijn nu al live gegaan. Media die de game hebben mogen beoordelen zijn in ieder geval positief gestemd, dus dat is een fijn vooruitzicht.

Het laagste cijfer voor de arcaderacer van Codemasters is een 7.0 en de game heeft zelfs ook het hoogst haalbare cijfer gekregen. Deze reviews gaan over de PlayStation 4-versie, maar DiRT5 zal ook verschijnen op de next-gen console van Sony.

Onze review zal spoedig volgen.