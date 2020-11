Special: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – Liefhebbers van arcaderacers zitten ongetwijfeld al geruime tijd te wachten op een nieuw deel in de Burnout-reeks of een game die heel erg lijkt op deze franchise. Electronic Arts gaf in maart 2018 namelijk de remaster van Burnout Paradise uit, maar deze titel wist niet de dorst naar een volledig nieuw deel te stillen. EA komt nu weer met een remaster van een arcaderacer op de proppen, namelijk die van Need for Speed: Hot Pursuit. Wat deze titel te maken heeft met Burnout? Nou, het is gemaakt door Criterion, ofwel de ontwikkelaar van de eerder aangehaalde franchise. Electronic Arts slaat dit jaar met een volledig nieuwe game over, dus we moeten het wederom doen met een appeltje voor de dorst.

Twee campagnes

In Hot Pursuit krijg je een grote map voor je neus, waar je naar hartenlust op kunt racen. Wil je echter verder komen in de game, dan zal je losse races moeten spelen, die plaatsvinden op bepaalde stukken van de map. De races bestaan uit verschillende onderdelen, variërend van binnen een bepaalde tijd van punt A naar punt B komen tot een volledige race, waar je ook nog eens achterna wordt gezeten door de politie. Op zich niets bijzonders, maar Hot Pursuit bevat een kleine twist: er is een aparte campagne waarin je als politieagent speelt. Je krijgt dan dezelfde onderdelen te spelen, maar in de races zal je jacht moeten maken op de straatracers en deze moeten uitschakelen. Dit doe je door hen te laten crashen door tegen ze aan te botsen, zoals je gewend bent uit de Burnout-serie. Vooral in deze onderdelen is het duidelijk dat Criterion de kracht achter Need for Speed: Hot Pursuit is.

De races waarin je van de politie moet ontsnappen of juist als de lange arm der wet speelt, zijn de meest spectaculaire onderdelen van de game. De beginraces zijn vooral bedoeld om de speler te laten wennen, maar langzaam maar zeker worden deze intenser. Dit komt mede doordat je constant wordt beloond met nieuwe en vooral snellere auto’s. Het duurt dan ook niet lang voordat je adrenalinepijl flink omhoog gaat. Daar komt op den duur ook nog eens de mogelijkheid bij om in sommige races verschillende wapens te gebruiken om daarmee je tegenstanders uit te schakelen. Zo krijg je onder andere ‘spike strips’ en de mogelijkheid om als politieagent een wegversperring op te zetten. Dit maakt de gameplay nog intenser en je hoeft er niet raar van op te kijken dat er binnen de kortste keren zweetdruppeltjes op je voorhoofd zullen verschijnen. Dit zal ook gebeuren met de andere onderdelen, maar de races met of tegen de politie zijn het meest intens. Gelukkig laten de diverse wagens zich goed besturen, dus dat zit de gameplay niet in de weg.

Rustig aan!

De remaster bevat ook alle extra content die voor Hot Pursuit is uitgekomen en er is nog eens zes uur aan nieuwe content toegevoegd, dus je kan je aardig wat uurtjes met de game vermaken. Er is echter één onderdeel dat niet zo leuk is. Als je als politie binnen een bepaalde tijd van A naar B moet racen, dan krijg je een tijdstraf als je een auto of vangrails raakt. Dit klinkt op papier logisch – de politie moet zich immers aan de wet houden –, maar het past niet bij de game. Hot Pursuit is een arcaderacer en in deze modus wordt dat meer een simulatie. In plaats van zo hard mogelijk te racen, moet je hier veel meer behouden rijden, want de straffen zijn flink en zorgen er uiteindelijk voor dat je de race niet goed afsluit en weer opnieuw moet spelen. Het is niet een al te groot onderdeel van het spel, maar het blijft een vreemde eend in de bijt.

Hot Pursuit kent ook een robuust sociaal gedeelte en dat komt door de toevoeging van ‘Autolog’. Dit systeem laat je weten wat de prestaties van je online vrienden zijn en stelt je onder andere in staat om hun tijden te verbeteren of ze online ‘head to head’ uit te dagen. Je wordt constant op de hoogte gesteld van de vooruitgang van je vrienden en dat zorgt zowel bewust als onbewust voor extra competitiedrang. Als je ziet dat een vriend/vriendin een record van jouw verbroken heeft, dan is de drang toch wel groot om deze weer af te pakken, zelfs als je je normaal niet bezighoudt met het multiplayer-gedeelte van games. Het sociale aspect van Hot Pursuit zorgt dan ook voor nog meer uren plezier dan dat de singleplayer al biedt.

Niet te zien

Hot Pursuit is vandaag de dag nog steeds erg leuk om te spelen, maar het blijft een remaster. Als je de game daar op moet beoordelen, dan is het niet zo rooskleurig. De resolutie is verhoogd, er zijn meer objecten op het scherm te zien, de draw distance is verbeterd en de schaduwen zijn scherper. Dat is allemaal prima, alleen merk je daar nagenoeg niets van als je aan het racen bent. Je bent zo geconcentreerd op je auto en de weg, dat je niet gaat kijken hoeveel mooier de game eruitziet. Je hebt dus niet veel aan de verbeteringen. Heb je een PlayStation 4 Pro, dan is er wel een merkbaar verschil. Je kunt hier kiezen om de game in plaats van 4K 30 fps – de ‘normale’ PS4 draait op 1080p 30 fps – in 1080p 60 fps te spelen. Deze laatste mogelijkheid speelt simpelweg beter dan de andere en het verschil in resolutie zal je toch niet merken. Zoals we jullie al eerder lieten weten concentreer je je toch voornamelijk op een klein gedeelte van het scherm.

Conclusie

Burnout-fans zullen nog steeds moeten wachten op een nieuw deel in hun favoriete serie, net zoals Need for Speed-fans. Maar Need for Speed: Hot Pursuit Remastered is toch wel een erg lekker en vooral sappig appeltje voor de dorst. De snelle actie is tof en zorgt er voor dat je zeer regelmatig op het puntje van je stoel zit. De mogelijkheid om zowel als straatracer en politie te spelen zorgt weer voor wat extra variatie. De game zit vol met content die allemaal voor intense gameplay zorgt. Het is dan ook vreemd dat er één onderdeel in zit dat je juist vraagt om voorzichtiger te rijden, maar dat was in het origineel ook al. Als remaster merk je alleen als PlayStation 4 Pro-bezitter echt het verschil. Deze biedt een modus aan om de game in 60 frames per seconde te spelen in plaats van de 30 fps van het origineel. Hopelijk gaat Electronic Arts na het uitgeven van de remaster van Need For Speed: Hot Pursuit eindelijk overstag om een nieuwe Burnout-achtige game te maken, want dit smaakt naar meer.