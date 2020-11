Met de aanstaande release van Assassin’s Creed: Valhalla heeft Ubisoft weer een nieuwe trailer uitgebracht en die kent een educatieve toon. Je krijgt een hoop beelden van de game te zien terwijl er ondertussen het nodige uitgelegd wordt over de setting, maar ook de Viking cultuur komt ter sprake.

Het is best wel een boeiende video die de moeite waard is om even te bekijken en dat kan zoals altijd hieronder. Assassin’s Creed: Valhalla is vanaf 10 november verkrijgbaar voor current-gen systemen en later verschijnt de game ook voor next-gen platformen.