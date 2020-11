Op 4 december verschijnt Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition voor onder andere de PlayStation 4 en dit is een heruitgave van de originele game inclusief alle extra content. Met deze naderende release zet Square Enix de game opnieuw in de kijkers door middel van een demo.

Je kunt een voorproefje op Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition krijgen door de demo te downloaden uit de PlayStation Store, die nu beschikbaar is. Bij interesse kan je hier in de PlayStation Store terecht. Om een betere indruk te krijgen, zie de trailer hieronder.