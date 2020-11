Een van de features van de PlayStation 5 user interface is dat gebruikers in-game via het kaartjessysteem hulp kunnen opvragen. Dit kan van pas komen bij een lastige collectable, een moeilijke puzzel of een gevecht. Een game waar je dat eigenlijk niet bij wil hebben is natuurlijk Demon’s Souls, waarin de uitdaging juist een van de gameplay aspecten is.

Desalniettemin zal de Demon’s Souls Remake optimaal gebruikmaken van dit systeem zo blijkt. Creative director Gavin Moore heeft in gesprek met The Washington Post

aangegeven dat er maar liefst 180 video’s beschikbaar zijn om spelers te helpen. Daarmee kunnen spelers dus met een druk op de knop extra hulp opvragen en met 180 video’s zullen de meest lastige stukken van de game vast gedekt zijn.

Misschien niet iets wat de diehard fans willen horen, tegelijkertijd maakt het een moeilijke game als Demon’s Souls Remake wel iets toegankelijker.