Volgende week vrijdag verschijnt Call of Duty: Black Ops Cold War en in de campagne zul je verschillende locaties over de hele wereld aandoen, zo ook Amsterdam. Dit bleek al uit de eerste trailer en hoewel we afgezien van wat spectaculaire beelden in de trailers nog niet veel van de singleplayer gezien hebben, licht Treyarch alvast een tipje van de sluier op.

Met drie korte clips laten ze verschillende locaties zien die je in de campagne zult bezoeken. Het zijn wat lichte spoilers, dus lees niet verder als je niks wilt weten. De plekken die je zult bezoeken zijn een bar in Amsterdam in 1981 (Missie: ‘Nowhere Left to Run’), Vietnam tijdens een flashback (Missie: ‘Fracture Jaw’) en de Sovjet-Unie (Missie: ‘Desperate Mesasures’).

De clips check je hieronder en als je over de benoemde locaties nog ietsje meer wilt weten, dan kan je hier terecht.

Amsterdam

Vietnam

Sovjet-Unie