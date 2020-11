Special: De impactvolle invloed van Demon’s Souls op FromSoftware – Tegenwoordig is het concept van Soulsborne-games niet meer weg te denken. Het is als het ware een heus genre geworden en meerdere ontwikkelaars/uitgevers kijken dan ook een beetje af bij de verschillende producties van FromSoftware. Hoewel FromSoftware niet alleen maar dit soort games heeft gemaakt, kennen we het bedrijf tegenwoordig vooral van Dark Souls, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice. Er is echter een game die de basis legde voor het succes van het Soulsborne-genre en dit is natuurlijk Demon’s Souls. In dit artikel kijken we wat voor invloed Demon’s Souls heeft gehad op FromSoftware en het succes dat ze nu hebben met hun verschillende (moeilijke) franchises.

FromSoftware heeft een behoorlijke portfolio

FromSoftware maakt al jaren verschillende soorten games. Hun eerste game is King’s Field, waar verschillende delen van uitgebracht werden. De game is een FPS RPG en de speler dient zich door verschillende dungeons heen te worstelen. De combat was vrij simpel, maar hanteerde toen al in 1994 het principe dat elke offensieve handeling stamina gebruikte. Verricht je teveel handelingen dan is je stamina balkje leeg en kan je niks meer doen. In totaal zijn er drie King’s Field delen uitgebracht. Daarna ontwikkelde FromSoftware een andere franchise.

Dit was namelijk Armored Core, een mech game met flink wat actie voor de PlayStation 1. Hier zijn meerdere delen van uitgebracht, onder andere ook voor de PlayStation 2 en 3. Een vrij grote franchise voor FromSoftware uiteindelijk, maar tegenwoordig zien we daar eigenlijk niks meer van terug. Daar tussen heeft FromSoftware ontzettend veel andere titels uitgebracht. De meest opvallende zijn Otogi, Eternal Ring en Kuon, die allemaal wel elementen hebben die we kunnen terugzien in de Soulsborne-games. Als uitgever was FromSoftware betrokken bij de Tenchu franchise, waarin spelen als een ninja centraal stond. Als we dus kijken naar wat FromSoftware deze generatie heeft uitgebracht, lijken een paar cirkeltjes rond te worden.

Miyazaki tot de redding

Een makkelijk proces heeft Demon’s Souls nooit gekend. Sony had FromSoftware benaderd om een game te maken, zoiets als The Elder Scrolls IV: Oblivion, destijds een game die een jaar lang exclusief was te spelen op de Xbox 360. FromSoftware startte het project als een spirituele opvolger van King’s Field, maar het project kwam nooit goed van de grond. Een slecht design van het prototype van de game zorgde ervoor dat de game bijna in de prullenbak verdween. Niemand minder dan Hidetaka Miyazaki voelde zich geroepen om de leiding over te nemen om er toch nog iets van te maken. Ondanks dat de game eigenlijk niet aan de eisen van Sony voldeed, heeft Miyazaki een moeilijkere game ontwikkeld dan ze gecommuniceerd hadden aan Sony. Gezien de game toch bijna was gecanceld en weinig aandacht kreeg, heeft Miyazaki er vervolgens een volledig eigen project van gemaakt.

Hoewel Sony Japan de game uitbracht op 5 februari 2009, was tijdens het proces de angst aanwezig dat de game te moeilijk zou zijn voor het grote publiek. Eenmaal uitgebracht in Japan kwamen de verkopen moeilijk van de grond af. Een zeer unieke game voor zijn tijd, waarin doodgaan een onderdeel is van de gameplay. Dit is erg controversieel en niet bepaald uitnodigend. Hoewel Sony Japan de game niet in het Westen wilde uitbrengen, werd het juist in het Westen goed ontvangen. Via Atlus en Bandai Namco wist de game terrein te winnen in Amerika in 2009 en in Europa in 2010. Door mond op mond reclame kreeg de game steeds meer aandacht en naam.

En toen begon het succes

Demon’s Souls heeft nooit echt veel verkocht. Pas met de introductie van een nieuwe franchise was het succes wat we nu kennen niet meer te stoppen. Dark Souls bevatte de Souls-naam en de link met Demon’s Souls was dan ook al snel gelegd. Een uitdagend avontuur, waarbij veel doodgaan wederom deel uitmaakte van de reis die je maakte in de game. Een grandioos succes dit keer, met miljoenen verkopen en de game werd zelfs genomineerd voor een GOTY-award. In datzelfde jaar verschenen Uncharted 3, Portal 2 en Skyrim, niet de minste games om het tegen op te nemen en dus ook een behoorlijke prestatie.

Meerdere games volgden na Dark Souls. Deel twee kwam namelijk uit in 2014, hoewel niet onder leiding van Miyazaki. Miyazaki is namelijk geen fan van sequels en maakt liever steeds nieuwe IP’s dan vervolgen op iets wat al bestaat. Zodoende was Miyazaki bezig met Bloodborne. Een PS4-exclusive die wederom door verschillende media als GOTY bestempeld werd. Het lijkt ook voor velen de favoriet te zijn onder alle Soulsborne games die FromSoftware heeft gemaakt. Waarin Bloodborne zich deed onderscheiden van Demon’s en Dark Souls was de snellere gameplay. Waarbij je in Demon’s en Dark Souls redelijk voorzichtig te werk moet gaan, wordt in Bloodborne juist agressieve gameplay aangemoedigd.

Back to the roots

Hoewel Miyazaki geen sequels wilde maken, is hij toch overstag gegaan voor een derde deel in de Dark Souls franchise. Dit rond de gehele franchise ook af, dus de verwachting voor een vierde deel moet je op een laag pitje zetten. Hierna is de ontwikkeling van Sekiro: Shadows Die Twice begonnen. Dit begon eigenlijk als een soort reboot van Tenchu, wat geen vreemde move was. Zoals eerder genoemd had FromSoftware deze franchise uitgegeven en dus is een reboot geen gek idee, maar dit plan veranderde. Het team wilde meer creatieve vrijheid hebben en besloot daarom het IP te veranderen naar iets nieuws. Dit werd Sekiro: Shadows Die Twice. Een goede keuze uiteindelijk, want dit werd de GOTY van 2019.

Zo zie je eigenlijk steeds terugkomen dat de verschillende titels van FromSoftware het zeer goed doen in het gaming landschap. Het is daarom ook niet zo gek dat veel andere bedrijven een graantje mee proberen te pikken van de succesvolle Soulsborne formule. Games als NioH, The Surge, Code Vein, maar ook het derde deel van Darksiders hebben een gok gewaagd om net zo’n succes neer te zetten als de Soulsborne-games door het concept over te nemen. Hier zijn meerdere voorbeelden van natuurlijk, maar het is om een beeld te schetsen van hoe invloedrijk de concepten van Miyazaki zijn geweest op de rest van de industrie. De liefhebbers mogen inmiddels alweer reikhalzend uitkijken naar het volgende project: Elden Ring. Dit is namelijk de volgende game van Miyazaki, maar op het moment is er nog vrij weinig over bekend.

Het cirkeltje is weer rond

Nu, 10 jaar na de release van Demon’s Souls in Europa, staan we voor de deur van de nieuwe generatie binnen gaming. De PlayStation 5 heeft als een van de launchgames de remake van Demon’s Souls, gemaakt door Bluepoint Games. Deze ontwikkelaar heeft verschillende remasters en remakes ontwikkeld, zoals de God of War HD collection, Metal Gear Solid HD collectie, de Uncharted Collection en meer. De Shadow of the Colussus remake was een project die veel van de potentie liet zien waar Bluepoint toe in staat is en dit zien wij nu natuurlijk mooi terug in het ambitieuze project dat Demon’s Souls heet.

Hoewel FromSoftware niet direct betrokken is bij dit project, is het wel mooi dat Demon’s Souls een tweede kans krijgt op het succes dat het eigenlijk in 2010 al verdiende. De game had namelijk bijzondere gameplay elementen en mechanieken, waarvan veel hun weg hebben gevonden naar de andere Soulsborne-games. Met een paar lichte aanpassingen in gameplay, een flinke grafische upgrade en geïntegreerde next-gen functies, kunnen we niets anders zeggen dan dat we Demon’s Souls een groot succes toewensen.