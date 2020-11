De derde uitbreiding van Desperados III is beschikbaar en om dit heugelijke feit te vieren, is er een nieuwe trailer verschenen. Deze trailer kan je onder dit bericht checken.

‘Money for the Vultures – Part 3: Once More With Feeling’ is de naam van de nieuwe content en dit is de laatste uitbreiding voor de Season Pass van de game. Heb je deze pas niet aangeschaft, dan is de extra content ook los beschikbaar voor €5,99.