Ben je een ‘Trophy hunter’ die Middle-earth: Shadow of Mordor nog in de backlog hebt staan of moet je nog een paar Trophies halen? Dan is het zaak om de game snel te gaan spelen. Het is volgend jaar namelijk niet meer mogelijk om de platinum Trophy te halen.

Op 31 december 2020 zullen de servers van Middle-earth: Shadow of Mordor offline gaan. Hierdoor kan een bronzen Trophy niet langer verkregen worden, namelijk ‘Repaid in Blood’. Om deze te behalen moet je een Vendetta-missie goed afsluiten, die afhankelijk is van de online modus van de game.

Dit betekent automatisch ook dat het behalen van de platinum Trophy vanaf 1 januari 2021 onmogelijk wordt.