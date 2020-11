Wie houdt nu niet van een cross-over tussen twee totaal verschillende media? Fans uit verschillende fandoms doen er met hun creaties veelal alles aan om hun favoriete personages uit verschillende franchises op de één of andere manier samen te brengen. De creatie die we vandaag aan jullie willen voorstellen is er zo eentje die twee totaal verschillende werelden met elkaar poogt te verbinden en hier ook nog eens warempel in slaagt.

Zoals je in de titel al kon lezen, heeft een fan een cross-over gemaakt tussen het recente Ghost of Tsushima en de excellente HBO-reeks True Detective. Als je het eerste seizoen van die reeks hebt gezien, herinner je je vast die sfeervolle intro nog wel. Wel, beeld je nu eens die intro in, maar met omgevingen en personages uit Ghost of Tsushima. Klinkt misschien vreemd in de oren, maar het werkt eigenlijk wel prima! Check het geslaagde resultaat hieronder.