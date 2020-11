Zo’n drieënhalfjaar geleden maakte Ubisoft bekend aan een nieuwe game in het Avatar universum te werken. Deze game zou volgens de toenmalige stand van zaken niet uitkomen vóór april 2020.

En dat is gebleken, want aangekomen anno 2020 heeft Ubisoft laten weten dat de game nog wel in ontwikkeling is, maar op z’n vroegst pas zijn release zal zien in 2022. En dit was ook wel te verwachten, nadat de film van James Cameron ook werd uitgesteld naar een verwachte release in december 2022.

Een game-release die synchroon loopt aan die van de film, of op z’n minst daar dichtbij ligt, is vaak eerder verzekerd van succes. Dus het uitstel valt goed te begrijpen. Nu maar hopen dat de film niet weer wordt uitgesteld.