Zoals we weten van de recente PlayStation 5 teardown video is de console vrij simpel uit elkaar te halen en met name de platen aan de zijkanten houden het lekker simpel met een klik-en-glij beweging. Waarschijnlijk heeft Sony dit zo ontworpen, zodat zij in de toekomst speciale zijpanelen kunnen aanbieden.

Nu blijkt het voor de DualSense net zo te gaan werken, want via de onderstaande YouTube video onthult John Glasscock dat het zwarte gedeelte van de nieuwe controller op een soortgelijke wijze te verwijderen is, zonder dat er ook maar een stuk gereedschap aan te pas komt. Dit is niet alleen handig voor de onvermijdelijke schoonmaakbeurt, maar ook hier lijkt de insteek te zijn dat je op een later punt andere casings op je DualSense kunt plaatsen.