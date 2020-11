Verschillende winkels rondom ons moeten jammer genoeg sluiten wegens de pandemie, maar de virtuele winkel van Marvel’s Avengers heeft daar gelukkig geen last van. Sterker nog: Crystal Dynamics kondigde aan dat een hele hoop cosmetische items prijsverlagingen zullen krijgen die vanaf nu de standaardprijs zullen vormen.

Specifiek gaat het hier om verschillende emotes – Rare, Epic én Legendary – en Epic Takedowns. Crystal Dynamics experimenteerde al eerder met deze prijsverlagingen en besliste nu, gebaseerd op de feedback van de spelers, om die kortingen om te zetten naar de standaardprijs. Dat wil zeggen dat je vanaf nu 125 credits betaalt voor Rare Emotes, 250 voor Epic Emotes, 500 voor Legendary Emotes en 650 voor Epic Takedowns. Hopelijk is een zet als deze genoeg om weer spelers terug te lokken naar de game.

De prijsverlagingen zijn nu live, je zou het onderstaande bericht moeten krijgen als je je aanmeldt in de game.

“Based on your feedback, we are keeping the 50% discounts on Takedowns and Emotes from last week’s sale and making them the new regular price of these items.”