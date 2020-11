Het is nog maar afwachten geblazen of Starfield straks überhaupt voor de PlayStation 5 gaat verschijnen – gezien Microsofts recente overname van Bethesda – maar volgens Todd Howard zal de officiële onthulling van de sci-fi game nog een hele tijd duren. In een interview dat plaatsvond tijdens Develop: Brighton Digital 2020 geeft hij aan dat hij spelers liever niet aan het lijntje wil houden.

In plaats daarvan heeft hij de voorkeur om de game te onthullen zoals dat destijds ging met Fallout 4: een flinke demo tonen en kunnen aankondigen dat de game over een paar maanden in de winkelrekken ligt. Dat betekent dus hoogstwaarschijnlijk dat Starfield nog midden in de ontwikkelfase zit en we voorlopig nog niks hoeven te verwachten.

Desondanks deelde Howard wel een aantal details over Starfield. Zo heeft de Creation Engine behoorlijk wat aanpassingen gekregen voor bijvoorbeeld AI en animaties. Ook zet Bethesda voor zowel Starfield als The Elder Scrolls VI veel meer in op procedural generation dan voorheen. Dit is het automatisch laten genereren van bijvoorbeeld landschappen en planeten. Dit zou namelijk veel meer tijd kosten als dit met de hand gedaan moet worden.

Ten slotte wilde Howard nog maar eens bevestigen dat Starfield een singleplayer game is en dus geen multiplayer component zal bevatten. De beste man gaf aan dat ze op een later punt misschien nog een multiplayer game gaan maken, maar dat zal dus niet Starfield zijn.