Na de release van de nieuwste Star Wars game, het prima Star Wars: Squadrons, is het uiteraard gissen wat EA nog zoal in petto heeft met deze geliefde franchise. Ontwikkelaar EA Motive gaf onlangs aan dat ze nog enkele Star Wars projecten in de pijplijn hebben zitten en daarvan is minstens eentje nu uit de startblokken geschoten.

Temper alvast je verwachtingen, want tot op heden is nog geen officieel nieuws vrijgegeven. Wel plaatste EA Motive een vacature voor een programmeur bij hun volgende project. Jammer genoeg werd er geen titel of geen andere details vrijgegeven. Erg spannend nieuws is het dus momenteel nog niet, maar het is wel altijd leuk om bevestiging te krijgen dat de ontwikkeling is begonnen.

Wanneer we meer te horen krijgen, lees je het uiteraard hier.