Vlak voor de onthulling van Resident Evil: Village zijn er via verschillende bronnen al behoorlijk wat details gelekt over bijvoorbeeld de naam en de setting. Ontwikkelaar en uitgever Capcom houdt wat dat betreft de lippen stijver op elkaar, maar voor het nieuws van vandaag zijn we uitgeweken naar de officiële PlayStation website

Op de Resident Evil: Village pagina valt namelijk te lezen dat de nieuwe horrortitel onder andere ray tracing en snellere laadtijden zal ondersteunen. Ook de adaptieve triggers en haptische feedback van de DualSense zullen hun entree maken én de Tempest 3D AudioTech engine werkt op compatibele koptelefoons.

Zo weten we in één klap een aantal details over Resident Evil: Village en het ziet er naar uit dat Capcom alles uit de kast heeft gehaald voor de laatste telg in de legendarische horrorreeks.

Resident Evil: Village verschijnt ergens in 2021 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.