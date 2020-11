De release van de nieuwe generatie consoles is niet meer zo ver van ons verwijderd en steeds meer media brengen informatie naar buiten over de nieuwe hardware en accessoires, maar natuurlijk ook games.

Zo worden we elke dag wel weer met iets nieuws verwend en ditmaal duiken er beelden op met flitsende pre-launch gameplay van Devil May Cry 5: Special Edition. In de vrijgegeven video’s mogen we een blik werpen op Vergil gameplay, de Legendary Dark Knight modus, Turbo modus en meer.