Review: DiRT 5 – Liefhebbers van de DiRT-franchise herinneren zich vast nog wel dat je in het vorige deel de keuze kreeg tussen arcade en simulatie. DiRT 5, het nieuwste deel in de reeks, gaat een andere richting op en maakt deze keuze voor jou. Zo levert de game een arcade-ervaring die ook voor de mindere goden in de rallysport vermakelijk zal zijn. Codemasters gaat immers weer op zoek naar de wortels van de serie, aangezien vroegere DiRT games ook meer arcade waren. Als je bovendien DiRT 5 zou aanschaffen op de PS4, krijg je later dit jaar gratis een upgrade naar de PS5-versie. Nu is het echter eerst de vraag of deze game wel jouw zuurverdiende centjes waard is.

Op pad met Troy Baker en Nolan North

De carrièremodus wordt aan elkaar gepraat in een heuse podcast, waar jouw mentor AJ (Troy Baker) voortdurend de discussie aangaat met zijn grote rivaal Bruno Durand (Nolan North). Jij moet je vervolgens als rookie onder AJ’s vleugel opwerken tot een te duchten rallykandidaat. Een leuk idee, maar als puntje bij paaltje komt voegt deze podcast echter weinig verhaal toe. Het is eerder gelul tussen de races door. Er ontbreekt ook een gevoel van progressie. Je gaat wel van race tot race, maar je blijft gedurende het hele spel de rookie, die het uiteindelijk mag opnemen tegen Bruno Durand. Als je deze race dan uiteindelijk tot een goed einde brengt, krijg je enkel nog een nietszeggende cut-scène voorgeschoteld. Een anticlimax.

De carrièremodus bestaat uit vijf verschillende hoofdstukken en in elk hoofdstuk kan je zelf je pad kiezen. Je kan vaak verschillende evenementen selecteren en na het voltooien hiervan ontgrendel je weer andere evenementen. Zo kan je zelf kiezen welke race je op welk moment wilt rijden en hierdoor voelt alles een stuk minder lineair aan. Er zijn zeer veel verschillende soorten evenementen, al lijken de meesten wel erg op elkaar. De uitblinkers zijn voor ons toch zeker de races op ijs, de stuntevenementen in de Gymkhana arena’s en de Pathfinder evenementen, waarbij je een moeilijkere baan dient af te leggen binnen een bepaalde tijd.

Simpelweg over de finishlijn komen, is echter niet voldoende; elke race heeft ook drie andere uitdagingen om te voltooien. Deze uitdagingen zijn bijvoorbeeld een aantal seconden in de lucht zweven of een aantal keer in één race driften. Deze leveren bij het voltooien reputatie bij je sponsor op, zodat je andere dingen vrijspeelt en meer geld verdient. Klinkt leuk, maar soms kregen we echter uitdagingen die we onmogelijk konden voltooien. Zo moesten we twee seconden door de lucht vliegen op een ijsparcours waar helemaal geen sprongen aanwezig waren. Of 15 keer driften op een circuit in een race met maar zes bochten. Het is een zeer goed idee om extra uitdagingen in de races te stoppen, maar deze zouden dan wel allemaal haalbaar moeten zijn.

Met de races speel je sponsors, looks voor je wagen en andere customization opties vrij. De sponsors geven je geld, waarmee je dan vrijgespeelde customization opties kan aanschaffen. Je kan gekochte wagens dus van verschillende kleuren, texturen en sponsorlogo’s voorzien. AJ meldt dat je door goed te racen meer sponsors kan vrijspelen, met bijbehorende mogelijkheden. Gek genoeg zijn alle sponsorlogo’s echter al bij aanvang beschikbaar. Het maakt dus niet uit bij welke sponsor je aangesloten bent: je kan sowieso ook andere logo’s op je wagen aanbrengen. Beetje vreemd dus. Daar bovenop zijn de sponsors zelf wat glitchy op dit moment. Zo selecteerden we Total als sponsor, maar die was al na één race plots weer verdwenen.

Een kleurrijke rit

Gelukkig valt er zeker veel plezier te beleven gedurende je wereldreis. Je racet onder andere door de bossen en favela’s in Brazilië, door de woestijn in Amerika en over het ijs in Noorwegen. Het dynamische weer maakt deze reis nog een stuk interessanter. Niet alleen zal de regen een woestijn veranderen in een modderpoel, ook kan het gebeuren dat je een race start in het holst van de nacht om vervolgens aan te komen bij dageraad. Dit dynamische aspect zorgt ervoor dat de races zelf een stuk interessanter worden. Zo voel je sowieso al de verschillen tussen asfalt, zand en ijs, maar daar komt ook nog de regen bij. De circuits zijn dus zeker de moeite.

Deze wereldreis door verschillende landen heen ziet er overigens zeer goed en kleurrijk uit. De omgevingen zijn zeer gedetailleerd en je doet ook zeer verschillende biomen aan, wat ervoor zorgt dat de banen toch zeer verschillend aanvoelen. Het spel heeft zowel op de standaard PS4 als op de PS4 Pro wel wat grafische probleempjes. Zo hadden we last van flikkeringen en af en toe wat pop-in van schaduw, maar buiten dat draait het allemaal als een zonnetje. Wat de audio betreft, zit het wel goed. De wagens klinken niet slecht en het schrapende geluid van metaal op metaal zal niet snel gaan vervelend. Bovendien is de soundtrack die je in de menu’s en tijdens het racen bijstaat, zeer sterk. Het is er een waar FIFA nog wel iets van kan leren, met onder andere nummers van New Found Glory, Pearl Jam, The Chemical Brothers en The Killers.

Iedereen in een rallywagen

In tegenstelling tot DiRT 4 bevat de vijfde game in de serie niet de optie om een meer realistische gameplaystijl te selecteren. Dit is natuurlijk geen probleem, al zal dit voor de iets fanatiekere rallyfans wel een kleine opdoffer zijn. Het besturen van de wagen is namelijk een stuk minder uitdagend en zelfs met alle assists uitgeschakeld, is het besturen van de meeste voertuigen relatief gemakkelijk. Dit wil echter niet zeggen dat de races saai zijn. Elke race zit boordevol actie en met sommige wagens zal je je handen vol hebben om deze machines op de baan te houden. Toch ontbreekt het gevoel van snelheid af en toe en hoewel het geen groot issue is, kan het in sommige racetypes als een gemis aanvoelen. Snelheid is niet altijd de doorslaggevende factor, zoals bij de stunt evenementen, maar in sommige races zorgt het gebrek aan snelheidsgevoel ervoor dat de adrenaline in mindere maten door je lichaam giert.

Het besturen van de wagen zelf is dan misschien niet al te uitdagend, de AI is dit wel. Die zal niet terugdeinzen voor contact, ondanks de huidige social distancing regels. Meermaals zijn we van de baan geramd door de meedogenloze AI. Eén fout maken is al genoeg om je de overwinning te kosten. Foutloos rijden is bovendien ook geen garantie op de winst, want de AI is best bekwaam in het maken van snelheid en kan je goed bijhouden. Hierdoor zorgt de game er voor dat de races nooit saai zullen aanvoelen en dat je, ondanks de wat gemakkelijke besturing van je wagen, toch op je hoede moet blijven om races ook daadwerkelijk te winnen.

Dit klinkt natuurlijk allemaal als muziek in de oren, want dat zorgt voor een goede race-ervaring, maar het komt niet zonder kanttekeningen. Je kan bij een botsing bijvoorbeeld wel grafische schade oplopen, maar je zal dit niet merken aan de bestuurbaarheid van je wagen. Zelfs als je jouw wagen met 150 kilometer per uur tegen een boom parkeert, blijft die vierwieler even goed werken. Misschien begrijpelijk voor een arcaderacer, maar het werkt valsspelen een beetje in de hand. Het gebrek aan schade zorgt er namelijk ook voor dat remmen niet altijd noodzakelijk is en dat je de buitenkant van de bocht kan gebruiken als stuur/remmiddel, aangezien je toch geen schade aan de wagen kan oplopen. Hierdoor kan je bochten eventueel sneller nemen dan de bedoeling is. Nogmaals, we begrijpen dat het hier om een arcade-ervaring gaat, maar we hadden hier graag toch dat tikje meer realisme gezien.

Klein, maar fijn

Naast de carrièremodus is er ook nog de Free Play modus, multiplayer en een modus genaamd Playground. Deze laatste modus is eigenlijk een soort level editor, waarmee je zelf banen kan creëren en ook kan racen tegen de klok op de creaties van anderen. Ondanks dat we wat weinig ruimte krijgen om onze fantasie de vrije loop te laten, zijn we toch wel wat mooie creaties tegengekomen en we vermoeden dat de creatieve zielen onder ons nog heel wat plezier zullen beleven aan deze modus. Ze is namelijk zeer toegankelijk en uitgebreid, en aangezien het echt niet moeilijk is om iets in elkaar te steken en te delen met de hele wereld, vermoeden we dat het assortiment aardig zal toenemen.