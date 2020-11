Dankzij IGN kunnen we twintig minuten aan Observer: System Redux gameplay op de PlayStation 5 bekijken. Deze nieuwe versie van de game voegt naast de grafische verbeteringen, ook extra content aan de game toe. Zo zijn er drie nieuwe zaken om op te lossen. “Errant Signal,” “Her Fearful Symmetry” en “It Runs in the Family” breiden de game namelijk verder uit. De video in kwestie zie je hieronder.

Observer: System Redux is een launchgame voor de PlayStation 5. Dat betekent dat je direct vanaf 19 november met de game aan de slag kunt. Mocht je daar niet op willen wachten of heb je nog geen PlayStation 5 weten te bemachtigen, dan kun je vanaf 10 november op zowel de Xbox Series X|S als de pc aan deze nieuwe versie beginnen. Lennard zijn Observer_ review lees je hier.