Begin oktober bracht Activision Crash Bandicoot 4: It’s About Time uit en in onze review heb je kunnen lezen dat we de titel erg konden waarderen. Nu ruim een maand later is het tijd voor een aanbieding en dat via de PlayStation Store deal van de week.

Gezien de titel nog zo jong is, is de aanbieding niet al te spectaculair. Zo bedraagt de korting slechts 25%, maar als je de game nog wilde aanschaffen is dit een mooi moment om van de korting te profiteren.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time kost normaliter €69,99 en kun je nu voor €52,49 verkrijgen. Interesse? Dan kan je hier terecht.