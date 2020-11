Ontwikkelaar Bend Studios laat op Twitter weten dat Days Gone op de PlayStation 5 op 60 fps draait. De game doet dat in een dynamische 4K resolutie. Voorheen had de game een vaste framerate van 30 en gebruikte het op de PlayStation 4 Pro een checkerboard rendering oplossing om een 4K resolutie te halen. Met andere woorden: op de PlayStation 5 draait de game vlotter en het ziet er beter uit. Daarnaast is het mogelijk om je PlayStation 4-savedata naar de PlayStation 5 mee te nemen.

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:

📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc

