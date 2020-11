Rockstar zet deze week de Traders en Moonshiners van Red Dead Online in het zonnetje, zo laten ze op hun website weten. Traders die namelijk voor 9 november inloggen krijgen 25 gratis Trader Goods, voor Moonshiners geldt dezelfde datum maar in plaats van Trader Goods ontvangen zij een gratis Mash Refill.

Als het je dan nog lukt om een Trader of Moonshiner Sale te voltooien, ontvang je tevens een Treasure Map die natuurlijk garant staat voor zeldzame spullen. Spelers die in staat zijn om level 5 te behalen (ongeacht je rol) ontvangen een gratis paard van Rank 40 of lager. Ten slotte zijn er nog flinke kortingen in de Wheeler, Rawson & Co. catalogus op de onderstaande items: