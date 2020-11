Onlangs konden we nog de volledige line-up van de PlayStation Plus Collection met jullie delen en ter vervolg heeft Sony een korte video in elkaar geknutseld die uitlegt hoe dit in z’n werk gaat. De PlayStation Plus Collection geeft toekomstige PS5-eigenaren (die een PlayStation Plus abonnement hebben) direct toegang tot maar liefst 20 games uit de PlayStation 4 bibliotheek.

De line-up is behoorlijk sterk te noemen met een aantal van de grootste en beste games van de afgelopen generatie, zoals God of War, Bloodborne, Monster Hunter: World en nog veel meer. Deze games kun je vanaf de launch downloaden en spelen en kun je blijven spelen zolang je PlayStation Plus abonnement loopt.

Ten slotte zullen een aantal games profijt hebben van de betere hardware, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld hogere framerates en snellere laadtijden. Bekijk voor alle details het filmpje hieronder.