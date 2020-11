Twee weken geleden kwam er voor pc en Mac een nieuw deel uit in de Leisure Suit Larry-reeks, met de subtitel: Wet Dreams Dry Twice. Deze game zal ook naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch komen en wel in de lente van 2021.

Leisure Suit Larry is een langlopende point-and-click serie die bekend staat om zijn seksueel getinte humor. Dit zal niet anders zijn in het nieuwste deel en de onderstaande trailer is daar het bewijs van.