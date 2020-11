Eergisteren heb je in onze preview van Twin Mirror meer over de game kunnen lezen. Ben je er toch nog steeds niet uit of deze titel iets voor jou is, dan bieden twee nieuwe video’s wellicht uitkomst.

Bandai Namco en Dontnod hebben een nieuwe trailer van Twin Mirror vrijgegeven om te laten weten dat je het spel kan pre-orderen. Tevens is er door Shacknews een video vrijgegeven die een half uur aan gameplay van de game laat zien.

Beide video’s tonen meer van Twin Mirror en hopelijk kan je hiermee bepalen of de game het voor jou waard is om aan te schaffen. Begin december mag je onze review verwachten.