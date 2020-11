De Yakuza franchise draait nu al jaren mee en over een aantal dagen mogen we het nieuwe deel verwelkomen. Yakuza: Like a Dragon verschijnt op 10 november en is inmiddels al het zevende ‘grote’ deel. Nu de release van de game nog maar enkele dagen van ons verwijderd is, zijn ook de eerste reviews verschenen.

Yakuza: Like a Dragon scoort erg positief in de eerste reviews, want het gemiddelde cijfer staat op het moment van schrijven op een 8.4. De hoogste score tot nu toe is een 10.0 en de laagste beoordeling staat op een 7.0. De eerste reviews hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. De lijst hieronder zijn enkel PS4-scores.

Onze review van Yakuza: Like a Dragon mag je binnenkort verwachten.