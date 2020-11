Sinds Konami de harten van horrorfans wereldwijd brak met het afgelasten van Silent Hills, blijven geruchten opduiken over een wederoptreden van de franchise. Tot dusver leidden die geruchten steevast nergens toe; of het moesten de befaamde Pachinko machines zijn, die niet zo heel lang geleden de woede van Silent Hill fans opwekten.

Waar rook is, zou echter ook vuur moeten zijn. De geruchten blijven de kop opsteken en dat moet uiteindelijk toch iets gaan opleveren. Of zijn we nu te optimistisch? Business Analist Roberto Serrano denkt alvast van niet. Hij laat op Twitter immers weten dat de langverwachte Silent Hill reboot aangekondigd wordt tijdens The Game Awards.

Krijgen we – zoals we hier en daar opvangen – een exclusieve samenwerking tussen Sony en Konami? Is Hideo Kojima erbij betrokken? Keert Pyramidhead terug in al zijn verwerpelijke glorie? We moeten jullie het antwoord vooralsnog schuldig blijven. Doch, niet lang meer, als Serrano gelijk heeft. The Game Awards vallen dit jaar namelijk op 10 december.