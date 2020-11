Sony Interactive Entertainment heeft zojuist laten weten dat er op de releasedag van de PS5 geen consoles beschikbaar zullen zijn bij fysieke retailers. Dit betekent dat je niet naar een lokale Game Mania of MediaMarkt kunt gaan om de console te kopen, want er wordt geen voorraad naar de winkels verscheept voor op de rekken.

Heb je een pre-order? Dan kan je die naar verwachting wel gewoon afhalen, maar je hoeft dus niet voor winkels te gaan kamperen of te wachten in de ochtend tot ze opengaan – er is simpelweg geen (extra) voorraad. Heb je een pre-order geplaatst bij een retailer met vestiging? Check dan even met hen wat de procedure is.

