De PlayStation 5 is technisch in staat om een 4K resolutie te presenteren in games, net zoals 1080p een optie is. Een tussenweg met 1440p blijkt echter niet mogelijk te zijn. Dit heeft Sony aan IGN Italië laten weten, de site stelt dat ze van de elektronicagigant begrepen hebben dat de PlayStation 5 geen native 1440p resolutie zal ondersteunen.

Als je van plan was om te gaan gamen met de nieuwe console op een 1440p monitor, dan krijg je dus geen gerichte resolutie aangeboden. In dit soort gevallen zal 1080p geupscaled worden of 4K juist gedownscaled. Dit kan een domper zijn, maar er is misschien wat licht aan het einde van de tunnel. Deze situatie hoeft namelijk niet vast te zijn.

Op de website van Benq, fabrikant van monitoren, stond een poosje te lezen dat ze verwachten dat Sony die ondersteuning later alsnog gaat toevoegen. Dit is geen enkele garantie, maar gezien de Xbox Series X wel ondersteuning voor die resolutie biedt, kan Sony eigenlijk niet achterblijven.