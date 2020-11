Een van de features die nog niet aan bod is gekomen van de remake van Demon’s Souls, is de mogelijkheid om je eigen personage te maken. Ook over de fotomodus was nog niet gesproken. Gavin Moore, creative director, heeft daar op het PlayStation Blog nu wat meer over laten weten.

De ‘character creator’ was al aanwezig in het origineel op de PlayStation 3, maar op de PlayStation 5 is deze een stuk robuuster. Er zijn meer dan 16 miljoen mogelijkheden om je eigen held of heldin te customizen. De ontwikkelaar hoopt dat zij de speler hiermee genoeg gereedschap geeft om elk mogelijk personage te maken.

Dit personage kan je tijdens je avontuur vastleggen door middel van de fotomodus. Het is mogelijk om je helm of wapens te verbergen of je laat je held helemaal weg. Je kan er ook voor kiezen om je personage een pose aan te laten nemen en zijn/haar expressie te veranderen. Daarbuiten is het natuurlijk mogelijk om de camera te besturen, in en uit te zoomen en eventueel ‘film grain’ toe te voegen.