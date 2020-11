Spider-Man: Miles Morales is een launchgame voor de PlayStation 5, maar het ziet er naar uit dat sommige gamers de game al in bezit hebben. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor degene die de game op lanceerdatum gaan spelen.

Community director James Stevenson heeft via Twitter gemeld dat de fysieke versies van Spider-Man: Miles Morales al bij verschillende winkeliers liggen. Sommige gamers hebben deze dus op een of andere manier kunnen bemachtigen, wat fijn is voor hen, maar dit komt met een risico.

Dit kan er immers voor zorgen dat er video’s online worden gezet die het avontuur spoilen. Stevenson waarschuwt gamers daarom dat ze goed moeten uitkijken voor deze video’s als zij zelf willen ontdekken wat de game te bieden heeft.

We're at that time when copies of the game start getting out into people's hands from all sorts of sources. So if you care about spoilers, whether they be for the story or suits we haven't shown, be careful.

