DiRT 5 ligt sinds vandaag in de schappen en we zijn positief over het resultaat wat Codemasters heeft afgeleverd, zoals je hier in onze review leest. Deze off-road racer verschijnt binnenkort ook voor de PS5 en dit brengt natuurlijk wat voordelen met zich mee. In een nieuwe video legt de technical director meer over de voordelen van de next-gen versie uit.

Zo vertelt David Springate allereerst dat de game op 120 fps zal draaien. Volgens hem zal je direct merken hoe soepel alles loopt en oogt wanneer je bijvoorbeeld bochten neemt in een van de races. Daarnaast heeft Springate het ook over de DualSense en hoe de haptische feedback en de adaptieve triggers een verrijking voor de game zijn.

Meer weten, check de video hieronder!