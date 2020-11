Veel Mortal Kombat fans hebben er lang op moeten wachten, maar binnenkort is het dan zover. De zus van Kitana maakt haar terugkeer met haar iconische wapens in Mortal Kombat 11. Mileena zal namelijk als speelbaar personage worden toegevoegd en haar terugkeer is op spectaculaire en bloederige wijze, zoals je hieronder kunt zien.

Netherrealm Studios heeft namelijk een gameplaytrailer vrijgegeven waarin we haar vele combo’s voorbij zien komen. Bekende moves als de offensieve koprol komt voorbij evenals het teleporteren, bijten en steken van vijanden. Mileena bijt overduidelijk graag van zich af en verandert zelfs in Sonic the Hedgehog op sommige momenten.

Mileena is beschikbaar vanaf 17 november.