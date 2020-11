Het is de tijd van het jaar waarop het volgende deel van Call of Duty bijna klaarstaat en ditmaal is Treyarch weer aan de beurt. De nieuwe shooter verschijnt over een week en we zien steeds meer nieuws over de game verschijnen. Voor veel fans draait het uiteindelijk allemaal om de multiplayer en Black Ops Cold War zal minstens acht maps bij de release hebben.

De acht onderstaande maps zijn degene die bevestigd zijn en een paar hiervan zijn specifiek voor meer omvangrijke modi bedoeld. Via Charlie Intel weten we ook hoeveel spelers er op elke map maximaal kunnen spelen en voor alle details lees je snel verder.

Miami

Miami ondersteunt enkel 6 vs 6 modi.

Cartel

Cartel ondersteunt zowel 6 vs 6 als 12 vs 12 modi.

Crossroads

Crossroads ondersteunt zowel 6 vs 6 als 12 vs 12 modi.

Armada

Armada ondersteunt zowel 6 vs 6 als 12 vs 12 modi.

Moscow

Moscow ondersteunt enkel 6 vs 6 modi.

Satellite

Satellite ondersteunt enkel 6 vs 6 modi.

Alpine

Alpine is exclusief voor de Fireteam modus en ondersteunt maximaal 40 spelers.

Ruka