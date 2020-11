De PlayStation 5 teardown video van enige tijd terug leerde ons dat het geheugen van de PlayStation 5 uit te breiden valt met een extra SSD. Dit kun je geheel zelf doen door daarvoor de juiste panelen weg te halen, maar dit komt met een ‘maar’. Het blijkt dat het geheugen van de console nog niet direct vanaf launch uit te breiden is.

The Verge meldt dat Sony aan hun bevestigd heeft dat het slot voor uitbreidbaar geheugen nog niet vanaf de release van de console beschikbaar is om te gebruiken. Dus het heeft geen zin om gelijk extra geheugen voor de console te kopen, want het is wachten totdat Sony het toelaat.

Sony moet derde partijen nog ‘whitelisten’ voor uitbreidbaar geheugen in de PlayStation 5 en dat is waar we waarschijnlijk op moeten wachten. Tevens heeft Mark Cerny aangegeven dat dit iets is wat na de launch komt, maar de vraag is nu natuurlijk hoelang het gaat duren.

Met games die veel ruimte innemen, zoals Call of Duty: Black Ops Cold War met meer dan 100GB, loopt de bestaande SSD van de PlayStation 5 natuurlijk snel vol. Een nuance in het verhaal is dat je vanaf launch wel direct een externe schijf kunt gebruiken voor extra opslag. Dat is dus een tussenoplossing.