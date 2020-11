Sony PlayStation heeft op hun Support YouTube-kanaal een aantal video’s gedeeld van de PlayStation 5 user interface. Het gaat hier om video’s die uitleggen hoe je de aanbevolen instellingen kunt regelen, je account kunt gebruiken en hoe je data van de PS4 naar de PS5 overzet.

Deze video’s kun je hieronder allemaal bekijken en interessant is dat hier user interface onderdelen in naar voren komen die we nog niet eerder gezien hebben. Voordat we naar de video’s zelf gaan eerst even op een rijtje wat we aan nieuwe details hebben opgemerkt.

Haptische feedback en adaptieve triggers – Je kunt de intensiteit van zowel de feedback als de triggers instellen op uit, zwak, medium en sterk.

Je kunt de intensiteit van zowel de feedback als de triggers instellen op uit, zwak, medium en sterk. Stel het verbruik voor de rust modus in – Je kunt instellen wat de PlayStation 5 in rustmodus doet. Zo kun je de console altijd de laatste updates laten downloaden, maar dat qua energieconsumptie ook terugschroeven door bepaalde functies hieromtrent uit te zetten. Verder kun je instellen of je de PS5 aan kunt zetten met de PlayStation App of via Remote play, of controllers opgeladen worden en meer.

Je kunt instellen wat de PlayStation 5 in rustmodus doet. Zo kun je de console altijd de laatste updates laten downloaden, maar dat qua energieconsumptie ook terugschroeven door bepaalde functies hieromtrent uit te zetten. Verder kun je instellen of je de PS5 aan kunt zetten met de PlayStation App of via Remote play, of controllers opgeladen worden en meer. Game Presets – Dit is interessant, gezien je hiermee een systeem preset kunt instellen die automatisch van toepassing is op elke game die je op de console speelt. Speel jij graag games op moeilijk, dan kan je dat gelijk in een keer via de preset regelen. Dit geldt ook voor de performance of resolutie modi, camerastandpunten, ondertiteling, audio en ga zo maar door. Een kleine nuance, dit werkt alleen met games die dit ondersteunen.

Dit is interessant, gezien je hiermee een systeem preset kunt instellen die automatisch van toepassing is op elke game die je op de console speelt. Speel jij graag games op moeilijk, dan kan je dat gelijk in een keer via de preset regelen. Dit geldt ook voor de performance of resolutie modi, camerastandpunten, ondertiteling, audio en ga zo maar door. Een kleine nuance, dit werkt alleen met games die dit ondersteunen. QR Code PlayStation inlog – Het is mogelijk om in te loggen op het PlayStation Network door een QR code te gebruiken. Prefereer je handmatig, dan is dat ook een optie.

Het is mogelijk om in te loggen op het PlayStation Network door een QR code te gebruiken. Prefereer je handmatig, dan is dat ook een optie. Accolades – Gebruikersprofielen laten naast Trophies ook accolades zien.

Aanbevolen instellingen

Data transfer

Account