Need for Speed: Hot Pursuit Remastered is vandaag uitgekomen en je zult voordat je kunt gaan spelen eerst even een update moeten downloaden. Het gaat hier om patch 1.01 die in totaal 7GB groot is en de nodige probleemoplossingen naar de game brengt.

Helaas gaan Criterion Games en EA niet echt diep op de details in, waardoor de patchnotes wat algemeen zijn. Desalniettemin hieronder een overzicht van hetgeen waar update 1.01 zich op richt.

Online Multiplayer Fixes

Crossplay Fixes

Online Features Improvements

UI Improvements

HUD Improvements

Localization

Toast Notifications Implementation

Avatar Alignment

Stability Improvements

