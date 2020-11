Gamedesign is geen exacte wetenschap. Pas op het einde van de ontwikkeling komen de verschillende elementen bij elkaar en krijg je voor het eerst het gehele plaatje te zien. Hoe groter de game, hoe lastiger dit wordt. Daarom is het zo belangrijk om een goede regisseur te hebben die de visie van het eindproduct bewaakt en een getalenteerd team die het project over de streep kan trekken. Je hebt vast weleens van een design document gehoord, iets dat in de gameindustrie ook wordt gebruikt. Echter is dat niet de heilige graal. Je kunt namelijk niet vooraf een volledige game uitschrijven. Sommige dingen staan nu eenmaal beter op papier, dan dat het in de praktijk werkt. Het is vaak een kwestie van eindeloos itereren voordat je er bent.

Het is iets dat veel gamers niet lijken te weten en één van de belangrijkste redenen waarom games zo vaak worden uitgesteld. Je kunt niet simpelweg zeggen dat iets op een bepaalde datum klaar is terwijl het eindresultaat niet eens in zicht is. Sterker nog, zelfs als alle elementen eindelijk bij elkaar komen, dan moet het geheel nog worden afgewerkt. Rond die tijd begint ook de marketingmachine op gang te komen. Je moet immers mensen geïnteresseerd in je game zien te krijgen. Met de releasedatum wordt vaak nog even gewacht, maar uiteindelijk moet die ook worden aangekondigd. Ondertussen moet je persevenementen verzorgen, trailers voorbereiden, promotiemateriaal produceren en als het eenmaal zover is, dan is het wel zo handig als de fysieke exemplaren op tijd de retailers bereiken.

Dat zijn erg veel ballen om tegelijkertijd te jongleren. Uiteraard hebben onafhankelijke ontwikkelaars daar veel minder last van, maar grote producties komen hier niet onderuit. Als er dan iets roet in het eten gooit, zoals bugs die zich niet gemakkelijk laten verdelgen of een bepaalde feature die niet goed uit de verf komt, brengt dat gelijk de releasedatum in gevaar. Een goede uitgever stelt de game dan uit, maar soms wordt dat te duur omdat er al zoveel aan marketing is uitgegeven. Daarnaast draait het natuurlijk bij de meeste vooral om het geld en de aandeelhouders, dus dan eindigen wij weer met brakke games die te vroeg zijn uitgebracht. Dat wordt dan later hopelijk met patches opgelost, terwijl het de uitgever niet interesseert omdat de kwartaalcijfers alweer binnen zijn.

CD Projekt RED bevindt zich daarom in een unieke positie omdat het een grote ontwikkelaar/uitgever is, die tegelijkertijd nog steeds onafhankelijk opereert. Toch krijgt de publiekslieveling momenteel heel wat kritiek over zich heen omdat Cyberpunk 2077 voor de derde keer is uitgesteld. Nu hebben we hierboven uitgelegd hoe moeilijk het is om een grote productie op tijd af te leveren en toch is de kritiek op CD Projekt RED niet geheel onterecht. Het bedrijf is al uitgebreid in het nieuws geweest omdat het personeel veel moet overwerken. Daarnaast spreekt het zich, tot een dag voor het nieuws van het uitstellen, tegen door op sociale media aan te geven dat de datum gewoon gehaald gaat worden. Dat fans dan boos worden is niet meer dan logisch. De teleurstelling is bij velen immers groot.

Wat echter niet logisch is, zijn de conclusies die vervolgens worden getrokken. Ineens gaat de game zijn hype niet waarmaken of verkeert het in development hell. Dat eerste gaan we, als het goed is, pas vanaf 10 december meemaken en het tweede is simpelweg gefabriceerd. Zo’n ambitieuze game op zoveel platformen tegelijk uitbrengen is een enorme onderneming. Nee, in dit geval kan de vinger naar het management worden gewezen. Het had bijvoorbeeld veel handiger geweest om eerst de nadruk op de huidige generatie consoles te leggen en pas daarna voor de aankomende generatie te gaan. Dat had het team meer ademruimte gegeven en het gaat toch nog wel even duren voordat er voldoende next-gen consoles in omloop zijn.

Vervolgens verschijnen er veel reacties dat de game gewoon moet worden uitgebracht om dan later maar met patches te worden afgemaakt. Normaliter worden gamers boos als dat gebeurt en dan nu is het ineens wel een valide optie. Erg hypocriet, maar dat is helaas de tijd waarin we momenteel leven. Het is blijkbaar ook ‘normaal’ geworden om ontwikkelaars en hun familie op sociale media met de dood te bedreigen, alleen maar omdat een game is uitgesteld. Wederom een geval van beroepsgekwetsten, die dankzij sociale media een platform hebben voor hun innerlijke toetsenbord krijgers. Zoals je inmiddels hebt kunnen lezen lopen de meningen erg uiteen. Van het proces niet begrijpen, algemene teleurstelling tot zelfs onvergeeflijke persoonlijke aanvallen op onschuldige medewerkers en hun naasten.

Dat brengt ons dan eindelijk bij het punt van deze Jouw mening. Dat het moeilijk is om zo’n grote game binnen de gestelde deadline af te krijgen is niets nieuws, maar ben je het ermee eens dat dit handiger aangepakt had kunnen worden? Heb je er helemaal geen moeite mee omdat het toch maar een spelletje is en kun je prima met het uitstel leven? Had je het liever helemaal anders zien lopen? Laat je dan vooral hieronder horen. Houdt het uiteraard wel netjes! Ter afsluiting hopen we wel, dat wij als PSX-community, het allemaal met elkaar eens kunnen zijn dat persoonlijke aanvallen en doodsbedreigingen om het uitstellen van een game, nooit door de beugel kunnen. Nu niet, vroeger niet en nooit niet.