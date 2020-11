Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Outriders werd kortgeleden uitgesteld naar 2021. Wat extra tijd om de game wat beter ‘aan te kleden’ is in deze tijd geen overbodige luxe, dus het uitstel valt te begrijpen.

In de onderstaande beelden worden de expedities in de game uitgelicht en dit is waar de endgame van Outriders uit bestaat. Er zijn 14 verschillende expedities die elk hun eigen thema hebben. Deze kunnen herhaaldelijk voltooid worden voor betere loot, waardoor het dus loont om meermaals te spelen.

Ontwikkelaar People Can Fly vertelt nadrukkelijk dat ze geen assets uit de basisgame hebben hergebruikt voor de expedities, waardoor alle locaties dus ook echt nieuw zijn.