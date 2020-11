We merken dat de fotomodus van games steeds meer aan populariteit geniet. Het is dan ook niet heel vreemd dat ontwikkelaars en uitgevers dit opmerken en hier maar al te graag op in spelen.

Eerder vandaag las je al meer over de fotomodus van Demon’s Souls, maar ook die van Assassin’s Creed: Valhalla wordt via de officiële kanalen uitgelicht. Hieronder zien we de screenshots die Ubisoft deelde via Twitter. Hierop zien we een aantal opties die veelal gelijk zijn aan wat in Assassin’s Creed: Odyssey ook al mogelijk was en de resultaten mogen er absoluut zijn.