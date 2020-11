Astro’s Playroom is een volwaardige platformen die je gratis bij de PlayStation 5 krijgt, gezien de game voorgeïnstalleerd is op de SSD. We hebben deze game uitvoerig gespeeld in de afgelopen week en in onze review kun je er alles over lezen.

Nu het embargo op de reviews is opgeheven, is er een nieuwe trailer verschenen die verschillende delen van de game laat zien. Bekijk die nieuwe trailer hieronder en speel de game vanaf 19 november op je PlayStation 5 als je die dan in huis haalt.