Control is al ruim een jaar uit, maar zou met het oog op de release van alle extra content en de next-gen consoles opnieuw verschijnen als Ultimate Edition. De bedoeling was dat de game nog dit jaar in die editie uitgebracht zou worden, maar Remedy heeft nu laten weten dat ze het uitstellen naar 2021.

Om de kwaliteit van de next-gen versie te waarborgen is het beter om de game uit te stellen, laat de ontwikkelaar weten. Wanneer de Ultimate Edition nu precies uitkomt is nog niet bekend, gezien er geen concrete releasedatum genoemd werd.

Hopelijk nemen Remedy en met name uitgever 505 Games de extra tijd ook om opnieuw hun upgrade strategie te overwegen, want eerder vielen ze door de mand met een nonsens verhaal over dat een gratis upgrade van de PS4 naar de PS5 niet mogelijk zou zijn.