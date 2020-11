Electronic Arts heeft voor de rest van dit jaar niet echt releases binnen hun grote franchises gepland staan, maar 2021 daarentegen lijkt weer erg interessant te worden. Bij het delen van de laatste financiële cijfers heeft EA een indicatie gegeven van wat er in de pijplijn zit.

In het fiscale jaar 2022, dat begint op 1 april 2021 en duurt tot en met 31 maart 2022, verwacht EA zes next-gen games uit te brengen. Hieronder vallen een nieuwe Need for Speed en een nieuwe Battlefield. Bij deze laatste stipt EA de enorme schaal van de game aan, maar hoe we dat moeten opvatten is wat onduidelijk.

De game is al behoorlijk ver in de ontwikkeling, gezien er intern bij EA al uitvoerig getest wordt. Hoe de game zal heten is nog niet bekend, mogelijk dat het simpelweg Battlefield 6 wordt. Verder mogen we de vaste sportgames in 2021 verwachten en wellicht nog een nieuwe Star Wars game.

Dat laatst is overigens speculatie, want afgezien van Need for Speed en Battlefield noemde de uitgever geen enkele andere titel bij naam.