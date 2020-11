Via data-transfer is het mogelijk om content van de PlayStation 4 over te zetten naar de PlayStation 5 en gezien de console backwards compatibility ondersteunt, werd ook een ‘game’ als P.T. getest. Dit bleek te werken, maar de speelbaarheid van deze roemruchte demo is van korte duur.

Polygon meldt dat ze de game na de ontvangst van de PlayStation 5 over hebben kunnen zetten en hebben kunnen spelen. Maar dat is nu niet langer mogelijk, want als de game opgestart wordt komt er nu een waarschuwscherm tevoorschijn waarop aangegeven wordt dat de titel niet te spelen is via backwards compatibility.

Daarmee is de beschikbaarheid om te spelen dus aangepast daar waar het eerder gewoon werkte. Sony noch Konami hebben hier iets over gemeld, maar gezien het in eerste instantie geen probleem was, lijkt het dat Konami hier een stokje voor gestoken heeft. Een wat vreemde situatie, want waarom zou men P.T. niet gewoon op de PS5 mogen spelen?

P.T. is overigens niet meer verkrijgbaar, gezien Konami deze demo van Silent Hills uit de PlayStation Store heeft laten verwijderen nadat ze braken met Hideo Kojima. Of dat zinvol was, het verwijderen, is een andere discussie, maar het geeft P.T. wel een cultwaarde als je die nog op je PS4 hebt staan. Het enige platform waarop het nu gespeeld kan worden.