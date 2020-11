Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt over minder dan een week en met die release zal Treyarch de seizoensaanpak van Infinity Ward met Call of Duty: Modern Warfare overnemen. Het eerste seizoen in die game gaat op 10 december van start en via een roadmap heeft de ontwikkelaar duidelijk gemaakt wat we mogen verwachten.

Voor het 10 december is mogen spelers op 24 november een klassieker verwachten, want Nuketown ’84 zal dan aan de game worden toegevoegd. Zodra het eerste seizoen van start gaat mogen spelers nieuwe multiplayer maps, modi, Zombie modi, wapens en meer verwachten.

Gezien Warzone in Black Ops Cold War verdergaat, heeft Treyarch daar ook iets voor op stapel staan. Ze noemen het een ‘Classified Warzone Experience’, maar wat we daaronder moeten verstaan is niet duidelijk. Tot slot keert in december ook 2v2 Gunfight terug, wat we natuurlijk van Modern Warfare kennen.