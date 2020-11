De volgende generatie consoles is nu dichterbij dan ooit en vanuit verschillende hoeken krijgen we intussen nieuws over welke games zoal speelbaar zullen zijn op deze nieuwe consoles en hoe die games dan ‘aangepast’ zullen zijn op de nieuwe hardware. Ook uitgever EA gaf nu een update over hoe hun meest recente games zullen draaien op de next-gen consoles.

Eén van de meest recente grote EA-titels is Star Wars: Squadrons en logischerwijs zal deze dus perfect speelbaar zijn op de PS5. De verschillen tussen de PS4- en de PS5-versie zijn echter niet bijster groot. De PS5-versie heeft dezelfde resolutie en framerate als de PS4 Pro-versie, maar de lichteffecten krijgen wel een upgrade.

Een andere recente EA-game, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, volgt hetzelfde stramien, maar dan zonder de verbeterde lichteffecten.

EA’s populaire Battle Royale festijn Apex Legends zal ook speelbaar zijn op de PS5, maar spelers mogen hierbij wel een performance boost verwachten die de game optrekt naar 1440p.

De drie games die nu genoemd zijn ondersteunen bovendien cross-play tussen pc, PlayStation- en Xbox-consoles.

Ten slotte zijn UFC 4, NHL 21, Madden NFL 21 en FIFA 21 allen backwards compatible op de PS5. Alle games draaien hetzelfde als op een PS4 Pro, maar ze krijgen wel snellere laadtijden en verbeterde framerates.