Eén van de meest prominente figuren bij de launch van de PS5 is ongetwijfeld onze webslingerende vriend Spider-Man. Spider-Man: Miles Morales neemt dan misschien het grootste deel van de aandacht op zich, maar we mogen niet vergeten dat je via de Deluxe Edition van Miles Morales ook een PS5-remaster krijgt van de basisgame.

Die editie krijgt van ontwikkelaar Insomniac Games nog eens een extraatje in de vorm van twee nieuwe outfits: de Arachnid Rider en de Armored Advanced Suit. Deze outfits komen allereerst naar de PS5-remaster, maar ook de PS4-versie van de game zal alle nieuwe outfits op een later moment krijgen. Je kan ze in de onderstaande tweet bewonderen.

Your first glimpse of the Arachnid Rider and Armored Advanced Suits, two all-new looks for Marvel’s Spider-Man Remastered.

Details on this enhanced version of the PS4 classic: https://t.co/ApMwCYI5qs pic.twitter.com/ysN8zb3V8a

— PlayStation UK (@PlayStationUK) November 6, 2020