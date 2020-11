Eén van de redenen waarom je een PS5 bij de launch zou aanschaffen, is wellicht Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Verschillende critici konden de voorbije weken met deze titel aan de slag en het embargo op de reviews is inmiddels gelift. Tijd dus om even te kijken wat de pers zoal te zeggen heeft over de avonturen van Miles.

Als we momenteel mogen voortgaan op de Metacritic pagina kunnen we echter wel stellen dat Miles Morales het erg goed doet. De gemiddelde score staat op een erg mooie 8.5. Enkele critici gaven de game een perfecte 10.0, terwijl het laagste cijfer momenteel een 6.0 is. Hieronder kan je een overzicht van enkele reviews terugvinden. Lees zeker ook eens onze review na.